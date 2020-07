Compartilhar no Facebook

A Arteris Planalto Sul informa aos usuários que as tarifas praticadas nas cinco praças existentes ao longo da BR-116 possuem novos valores a partir da zero hora do dia 24 de julho (sexta-feira). A tarifa básica para veículos de passeio passará a ser de R$ 6,20.

Confira a nova tabela tarifária: