Planalto Sul conclui monitoração na ponte sobre o rio Negro

A monitoração garante a segurança, qualidade e durabilidade da obra ao longo do tempo

Seguindo o cronograma anual de monitorações de Obras de Artes Especiais, a Arteris Planalto Sul concluiu na última semana, a inspeção na ponte sobre o Rio Negro, no km 221,8 da BR-116, na divisa dos estados do Paraná com Santa Catarina.

Essa monitoração das Obras de Arte Especiais é essencial para identificar qualquer tipo de deterioração, desgaste, deformação ou falha nas estruturas, permitindo detectar eventuais problemas em estágios iniciais, permitindo atuação assertiva e antecipada.

Os trabalhos duraram aproximadamente 2 meses, com impacto mínimo ao tráfego de veículos, somente em situações pontuais para mobilização de equipamentos e/ou materiais com fluxo alternado de veículos.

Durante esse período, foram utilizados andaimes suspensos e executados serviços de tratamento de patologias. “Nosso objetivo foi garantir a integridade e a funcionalidade das obras de arte especiais, prolongando sua vida útil e evitando riscos aos usuários da rodovia”, destacou Josué de Tarso Duarte Pacheco, coordenador de Obras e Conserva da concessionária.