PlanificaSUS fortalece a Atenção Primária à Saúde em Rio Negro

Na tarde da última quarta-feira (07), ocorreu a explanação sobre a implantação do PlanificaSUS no distrito de Lageado dos Vieiras.

O PlanificaSUS é um projeto do Ministério da Saúde que reorganiza o modelo de atendimentos da Atenção Primária à Saúde, dando mais acessibilidade, agilidade e humanização aos pacientes que utilizam o serviço.

Esse projeto já está implantado na ESF da Roseira, obtendo excelentes resultados e satisfação dos usuários. O projeto é uma união de três forças para se tornar eficaz: gestão em saúde, atenção primária e comunidade.

Estiveram presentes no encontro no Lageado dos Vieiras: a secretária municipal de saúde de Rio Negro, Dra. Simone Gondro, enfermeira Rosana (chefe da atenção primária), enfermeira Neila (preceptora do programa no município) e a equipe da ESF Luiz Milcheski, bem como representantes escolhidos pela comunidade.