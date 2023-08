Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro realizou na última quarta-feira, dia 26, em Mafra, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) tendo como tema principal a aprovação e entrega do Plano de Recursos Hídricos, após 18 meses de trabalho.

Na ocasião, foi apresentada e aprovada a Etapa E (Última etapa) bem como o próprio Plano. Após aconteceu solenidade de entrega oficial do documento, com a presença de autoridades representantes dos municípios e entidades pertencentes à bacia hidrográfica do rio Canoinhas e afluentes catarinenses do rio Negro.

Para o Dr. Jairo Marchesan, Docente do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado (UNC), “o Plano é uma conquista social, política e, principalmente ambiental para o território do Planalto Norte Catarinense, que contará com o instrumento norteador para o planejamento de ações e boa gestão das águas locais”. Ele explicou que o Plano de Recursos Hídricos “é o documento auxiliador e estratégico para as tomadas de decisão quando nos referimos aos usos múltiplos da água, pois apresenta o diagnóstico, o prognóstico e ações referendadas pelo Comitê para a gestão integrada dos recursos hídricos”.

Tema precisa ser amplamente discutido

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria participar do momento da entrega do estudo realizado sobre os nossos recursos hídricos, o qual considerou como histórico. “Sabemos da importância mas só damos valor para a água quando ela falta. Vejo que precisamos levar mais a sério essas questões ambientais. O planeta tem recursos finitos e, se nós não cuidarmos desses recursos, nós mesmos vamos destruí-lo. Precisamos sim discutir esses temas nas escolas, nos grupos de trabalho, nas associações para que possamos ter um envolvimento de toda população”, declarou. Finalizou acrescentando que é necessário a tomada de ações imediatas para a preservação dos nossos mananciais. “Nós lideranças precisamos levantar essas bandeira”.

Implementação do plano esperada

Os membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro destacaram que reconhecem e valorizam o trabalho dedicado e incansável realizado para que o plano se tornasse uma realidade para todos. “Assim como se almejou tanto pela sua elaboração, agora se espera que a implementação do plano possa trazer os benefícios tão desejados para a região”, declararam.

O Plano foi construído por pesquisadores vinculados e coordenados pela Universidade do Contestado (UNC).