Plano de Retomada Econômica é lançado pela Prefeitura de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Objetivo é acelerar a recuperação da economia e reduzir os efeitos da crise provocada pela pandemia.

Lançado nessa terça (22), o Plano de Retomada Econômica de Rio Negro vai planejar e promover ações de recuperação da economia e reduzir os efeitos da crise provocada pela pandemia. Participam do projeto diversos órgãos e secretarias municipais, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, CDL Riomafra e outras entidades da sociedade civil organizada e do setor produtivo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante um período de seis meses de ação intensiva, as instituições participantes da iniciativa formarão uma força-tarefa que irá diagnosticar a situação dos setores econômicos afetados pela pandemia, direcionar as políticas de auxílio, criar novas estratégias para a aceleração e incentivo ao empreendedorismo local. Na primeira etapa do projeto, a equipe irá realizar o diagnóstico da situação atual da economia local através de uma pesquisa entre os empreendedores, para que na sequência seja estruturado o plano de ação, sua execução e monitoramento.

Esse trabalho vai ser fundamental para a economia local, aquecendo a atividade econômica, aumentando a geração de empregos, alavancando os setores afetados pela pandemia, identificando oportunidades de negócios, entendendo as dificuldades, para a elaboração de um plano com ações concretas para auxiliar as empresas locais.

Segundo o Prefeito James Valério, a parceria com o Sebrae é um grande diferencial, pois a entidade tem articulação e conhecimento na área do empreendedorismo, “temos um parceiro que conhece bem a realidade empresarial, traz para Rio Negro profissionais altamente qualificados e vai trabalhar para colocar a economia de Rio Negro em destaque”.

Acesse a pesquisa para o plano de retomada clicando aqui.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -