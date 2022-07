Plantio de árvore comemora 20 anos do projeto ‘Bolsa de Sementes’ em Rio Negro

Na tarde desta quarta-feira (29), em ato simbólico, foi plantada uma muda de ipê amarelo na Praça Alemã, em Rio Negro, em comemoração aos 20 anos do projeto “Bolsa de Sementes” no município. O projeto integra as ações do Programa Verde é Vida, que atua nos âmbitos da educação socioambiental e rural, da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

Na ocasião, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com as e equipes das Secretarias Municipais de Educação e de Agricultura e Meio Ambiente, e da Afubra, plantaram a árvore neste local especial para as famílias rio-negrenses e em frente a sede da Afubra, idealizadora do projeto. A escolha do ipê-amarelo se deu por esta ser a flor símbolo do Brasil.

Nestes 20 anos, a Bolsa de Sementes já coletou 22.217,4 quilos de sementes de espécies nativas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa coleta só foi possível pela parceria com professores, alunos e pais e com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Só na região de atuação do Verde é Vida Rio Negro/PR e Mafra/SC, foram 2.190,4 quilos.

“Esta é uma parceria importante que mantivemos por estes 20 anos e desejamos manter por muitos mais. A educação socioambiental é fundamental para nossas crianças, para criarmos um futuro melhor, com responsabilidade e cuidado. Hoje registramos esse momento especial, através do plantio de uma árvore, que ficará eternizado neste local”, destacou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.