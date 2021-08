PM de Rio Negro prende três pessoas e apreende entorpecentes e arma de fogo no bairro São Judas

Na tarde de quinta-feira (26), militares em patrulhamento pelo bairro São Judas, Rio Negro, visualizaram um masculino que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga.

Ao chegar a frente a uma residência, este jogou uma bolsa para dentro da casa, sendo perseguido e contido pela equipe policial. Realizada buscas e apreendido diversas buchas de entorpecentes. Da ação resultou em dois homens presos e a apreensão de cocaína, maconha, 53 pedras de crack, todos embalados e prontos para comercialização, além de dinheiro trocado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No momento em que a equipe deslocava com o flagrante do tráfico para a Delegacia, visualizaram um masculino em um gol vermelho, o qual é de conhecimento que estava com mandado de prisão em aberto. O mesmo veio a evadir-se, porém foi abordado e em buscas apreendida uma arma de fogo.

Diante do exposto, os presos, entorpecentes e arma de fogo encaminhados à Delegacia de Rio Negro para providências.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -