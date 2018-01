Poderes Legislativos de Mafra e Rio Negro iniciam os trabalhos com diálogo

Gazeta de Riomafra cobrou uma ação conjunta dos municípios para resolver questões antigas. Espera-se que haja em breve um encontro no mesmo sentido dos prefeitos

Na última quinta-feira 18, o presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, vereador Adilson Sabatke (PP), se reuniu com o presidente do poder legislativo de Rio Negro, vereador Gari Kiatkoski (PSDB). O objetivo da conversa foi estreitar a relação e o diálogo entre as cidades-irmãs.

Durante o encontro, os legisladores se comprometeram em trabalhar algumas pautas em conjunto, assuntos que afetam ambas as cidades. Entre as pautas, estão o transporte coletivo, o transporte intermunicipal, soluções para o trânsito, o estacionamento rotativo e a viabilidade da construção de uma terceira ponte dentro da área central da cidade.

As mudanças que ocorrem em Mafra afetam, mesmo que indiretamente, Rio Negro e vice-versa. Por isso, o vereador Adilson busca o trabalho em conjunto para as cidades-irmãs se desenvolverem juntas.

Há vários anos o jornal Gazeta de Riomafra cobra em suas primeiras edições do ano ações neste sentido. Problemas citados acima foram cobrados na edição do último dia 17/01 deste periódico, na seguinte manchete: “Ano novo… problemas antigos”.

Espera-se que os prefeitos Milton Paizani e Wellington Bielecki também se reúnam em breve e comecem a discutir estas questões importantes que devem ser planejadas e executadas em conjunto.