Polícia Civil de Mafra recebe novas viaturas

O prefeito Emerson Maas participou da entrega nesta semana ao Delegado Regional, Dr. Nelson Vidal e ao delegado responsável pela DPCAMI, Dr. Wagner Valdivino Meirelles, três novas viaturas Creta. Elas foram destinadas à 9ª Delegacia Regional de Polícia de Mafra pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.

Maas destacou “ter a certeza de que essas viaturas irão auxiliar muito nas investigações na cidade e na região do Planalto Norte”. O delegado Vidal falou que as viaturas são uma conquista para a Polícia Civil da região. “As viaturas são resultado de um esforço da instituição no sentido de aprimorar ainda mais a investigação da polícia judiciária e elas vão guarnecer as unidades policiais da 9ª região”, declarou.