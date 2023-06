Polícia Civil de Rio Negro recebe nova viatura do Estado

Na manhã desta segunda-feira (05), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, representou os prefeitos do Paraná na solenidade de entrega de viaturas no Palácio Iguaçu. O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 922 viaturas para todas as unidades da Polícia Civil do Paraná, a maior renovação de frota da história do Estado.

A renova√ß√£o da frota alcan√ßa todas as regi√Ķes do Estado e faz parte de um plano de moderniza√ß√£o das pol√≠cias no Paran√°, que em pouco mais de tr√™s anos receberam mais de R$ 2 bilh√Ķes em investimentos. Al√©m de ve√≠culos, a estrutura√ß√£o inclui a constru√ß√£o de novas delegacias, novas armas, coletes e equipamentos para a corpora√ß√£o e a contrata√ß√£o de policiais.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

A entrega das viaturas d√° sequ√™ncia a uma s√©rie de investimentos nas for√ßas de seguran√ßa do Estado. Em abril do ano passado, 98 novos ve√≠culos foram destinados √†s pol√≠cias Militar e Civil, totalizando um investimento de R$ 19,1 milh√Ķes, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Minist√©rio da Justi√ßa e Seguran√ßa P√ļblica. Os ve√≠culos foram adquiridos com o objetivo de reduzir o tempo de uso das viaturas de dez para cinco anos.

Em junho de 2022, as for√ßas de seguran√ßa do Paran√° ganharam um refor√ßo importante na frota de viaturas. Com um investimento total de R$ 55,3 milh√Ķes, foram adquiridos 250 ve√≠culos, 88 motos e seis embarca√ß√Ķes para a Secretaria da Seguran√ßa P√ļblica (Sesp), substituindo a frota das pol√≠cias Civil, Militar e Cient√≠fica, Corpo de Bombeiros e Departamento de Pol√≠cia Penal (Deppen).