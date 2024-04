Polícia Penal de Rio Negro recebe nova viatura e coletes balísticos

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, participou da cerimônia de entrega de 1,4 mil coletes balísticos e 225 viaturas caracterizadas para a Polícia Penal do Paraná.

O evento ocorreu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, como a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Junto ao prefeito James esteve presente o senhor Gilson Hirt, gestor da Polícia Penal de Rio Negro que recebeu uma viatura e coletes balísticos para fortalecer a segurança pública no município.

O investimento é mais uma etapa da estruturação da Polícia Penal, criada por Proposta de Emenda à Constituição em 2021.