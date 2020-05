Polícia registra casos de aglomerações em Rio Negro

Na última sexta-feira (15) e no sábado (16) a Polícia Militar de Rio Negro contabilizou ocorrências de aglomeração de pessoas. Os casos ocorreram em estabelecimentos comercias e em duas residências no bairro Bom Jesus.

Os estabelecimentos comercias que desrespeitaram as orientações e determinações de distanciamento, bem como do uso obrigatório de máscara, ficam na rua general Plínio Tourinho no bairro Campo do Gado. A notícia do descumprimento das normas chegou a PM através de denúncia. Ao chegar ao local e constatar os fatos os polícias notificaram os proprietários e orientaram para que seja seguido os decretos municipais e estaduais quanto a prevenção da Covid-19.

Também foi através de denúncia no sábado que a Polícia Militar chegou a duas residências no bairro Bom Jesus. Em uma das casas estava acontecendo um aniversário com a presença de convidados, na outra o proprietário relatou as pessoas eram moradoras da casa.

Segundo a PM, em um primeiro momento é feita a orientação para que seja feita a dispersão de todos e/ou que o evento ou atividade seja encerrado. Se a ordem não for acatada os responsáveis serão conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, onde podem ser autuados por descumprir as determinações do poder público.