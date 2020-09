Compartilhar no Facebook

Vereadores irão homenagear com ‘Votos de Louvor e Congratulações’ os policiais civis que aturam nas investigações da morte do servidor público aposentado Chrispim de Freitas, assassinado no último dia 2 de agosto.

Os policiais agiam de maneira rápida desde o momento em que o corpo da vítima foi encontrado, iniciando as investigações de imediato.

O assassino está preso em prisão preventiva e o inquérito concluído a disposição da Justiça para julgamento.