Policial militar rionegrense morto em confronto com marginais terá nome de rua

Nesta semana durante sessão ordinária os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento solicitando que o executivo municipal denomine alguma rua e/ou logradouro público com o nome de Adriano Andrigo Pires, policial militar rionegrense morto em confronto com marginais no ano de 2018.

Adriano entrou na Policia Militar do Paraná com 22 anos atuando no 20º Batalhão por 3 anos. Em 2015 conclui o tão sonhado curso para ingressar no Batalhão de Operações especiais, através da Companhia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial – RONE.

Durante sua breve carreira desempenhou seu trabalho com muita dedicação, responsabilidade e profissionalismo, recebeu várias referências elogiosas dentro de seu batalhão.

Acreditando que poderia afastar das famílias as maldades que nos cercam diariamente, cumpriu seu juramento de defender com o sacrifício da própria vida seu próximo. Faleceu em 05 de abril de 2018 em confronto com marginais na Cidade de Guarapuava no exercício regular de sua função de Policial Militar.