Polo educacional de Rio Negro oferece vagas para o curso de Licenciatura em Computação

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com inscrições abertas para o curso de graduação em Licenciatura em Computação, oferecido pelo sistema UAB no Polo Rio Negro, na modalidade EAD.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18/10. A seleção se dará pela avaliação do histórico escolar dos candidatos. São 60 vagas disponíveis para o polo de Rio Negro. Para saber mais e se inscrever, acesse o link: https://ead.utfpr.edu.br/ead/candidato/

Para maiores informações ligue: 3642-1404 / 3642- 4653 – Ramal 6006 – Polo UAB Rio Negro.

FIQUE SABENDO

Desde 2009 o município de Rio Negro possui um grande polo educacional que oferece diversos cursos gratuitos. O Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

O espaço é mantido pela Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.

O sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais e municipais, com o objetivo de atender as demandas locais por educação superior. Entre as universidades que fazem parte do sistema da UAB estão a UFPR, UTFPR, UEPG, UNICENTRO, UEL e UEMP.