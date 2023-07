Ponte entre a Lapa e Campo do Tenente é liberada para tráfego

No início da tarde desta segunda-feira (10), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio da Várzea, na PR-427, entre a Lapa e Campo do Tenente. Durante os seis meses de interdição da ponte, o desvio do trânsito ocorreu pelas estradas de Rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, investiu e continua investindo alto na recuperação das estradas do interior que serviram de rotas alternativas e que acabaram sendo danificadas pelo tráfego intenso, principalmente de veículos pesados.

O novo tabuleiro de gradil metálico da ponte substituiu as antigas placas de concreto, fortalecendo a estrutura, já centenária. O investimento total foi de R$ 3,9 milhões, com previsão de término dos demais serviços até o final do mês.

Os trabalhos na ponte prosseguem concentrados na nova passarela de pedestres, sinalização e pintura, entre outros. A obra incluiu também a limpeza e tratamento de todos os elementos metálicos em não conformidade; novas lajes de transferência em ambos os lados da ponte, bem como novos pórticos de proteção em suas entradas e tratamento da coluna inferior e da coluna central.

Podem circular sobre a ponte veículos de passeio e veículos pesados com no máximo 5 metros de altura, 3,3 metros de largura e 45 toneladas.