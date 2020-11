Ponte Metálica é liberada para a passagem de veículos

Compartilhar no Facebook

A ponte Dr. Diniz Assis Henning, popular “Ponte Metálica”, foi reaberta para a passagem de veículos nesta sexta-feira.

Desde o dia 14 de setembro a passagem de veículos pela ponte estava interrompida para as obras de revitalização.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Toda a estrutura de aço recebeu manutenção com limpeza e a remoção de ferrugem e recebeu a nova pintura que vai resgatar a cor original de quando a ponte foi inaugurada: Laranja Internacional. Para descobrir e definir a cor foi realizado um laudo técnico que foi enviado para a Secretaria de Estado, que confirmou e aprovou.

Ainda será instalada a nova iluminação em led substituindo as atuais lâmpadas quentes. Já a iluminação externa será temática, o que vai possibilitar a alteração da cor das luzes. A empresa contratada tem prazo até 30 de novembro para concluir toda iluminação em led e a turística.

A liberação da ponte para a passagem de veículos estava sendo solicitada por vários cidadãos nos últimos dias. A liberação do tráfego de veículos também decorre do grande movimento que teremos por causa das eleições em Rio Negro e Mafra no próximo domingo.

O investimento da revitalização será de R$ 240 mil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

LEIA TAMBÉM: Pedágio na Ponte Metálica já foi realidade no passado