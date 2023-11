Ponto de atendimento da Receita Federal é criado em Rio Negro em parceria com a Prefeitura

Compartilhar no Facebook

Durante a tarde desta sexta-feira (10), ocorreu em Rio Negro o lan√ßamento oficial das opera√ß√Ķes do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).

O PAV acolhe o cidadão que tem dificuldade ou impossibilidade de acessar os canais digitais e que necessita de um serviço da Receita Federal, retirando assim a dificuldade de ir até outra cidade para ser atendido.

Com a criação deste importante ponto de atendimento, a Prefeitura de Rio Negro e a Receita Federal estão promovendo a inclusão digital e a cidadania fiscal. O serviço representa a oportunidade de atendimento rápido e seguro prestado na estrutura oferecida pela Prefeitura, com suporte técnico remoto dos servidores da Receita Federal.

O atendimento será realizado a partir da próxima segunda-feira (13) no prédio do antigo Paço Municipal, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, perto da Praça João Pessoa. O horário de atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os servidores foram capacitados e est√£o aptos para prestar todo o atendimento ao cidad√£o em Rio Negro. Tamb√©m ser√£o realizadas a√ß√Ķes itinerantes no pr√©dio da Prefeitura e na subprefeitura do distrito do Lageado dos Vieiras.

Esteve presente na solenidade o auditor-fiscal Sidnei Alves, que esteve representando a Delegacia da Receita Federal em Joinville. Também participaram do evento o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério; o secretário municipal da fazenda, Thiago Gustavo Pfeuffer Worms; secretário municipal de administração, Lisandro José Lorena Pinto; servidores da Prefeitura e convidados.

Mediante acordo de cooperação, o Município de Rio Negro passa a oferecer aos cidadãos os seguintes serviços da Receita Federal: