População do interior de Rio Negro querem coleta de resíduos recicláveis

Foi aprovado pelos vereadores na Câmara de Rio Negro, na sessão desta terça-feira (9), um requerimento para que a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realize a coleta de lixo reciclável nas localidades do interior do município.

Segundo os vereadores a coleta do lixo reciclável é um reivindicação antiga dos moradores da comunidades do interior que encontram dificuldades em dar um destino certo aos materiais inorgânicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Veja a justificativa do requerimento

Hoje, como a maioria dos produtos consumidos pela população são industrializados e utilizam materiais inorgânicos, tanto na produção agrícola como no consumo doméstico. Torna-se indispensável a extensão da coleta de resíduos recicláveis no perímetro urbano ao interior do município. A reivindicação vem da própria população rural, que encontra dificuldade em dar um destino correto aos resíduos inorgânicos, os quais não podem ser reutilizados no ambiente, muito menos destinados à coleta comum de lixo, tendo em vista o seu caráter reutilizável.