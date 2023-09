População pode participar da ação de limpeza do rio Negro neste sábado (16)

Uma importante ação de sensibilização ambiental será realizada durante a manhã deste sábado (16) em Rio Negro, incluindo o mutirão de limpeza às margens do rio Negro, plantio de árvores nativas, atividades educativas, coleta seletiva, atividades de desenho, camarim de pintura e brincadeiras para crianças. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente e também do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias.

A concentração será às 8h30 na Av. Rio de Janeiro, no Centro (na região da “Beira-Rio”). O evento é organizado pelo Sesc, com o apoio da Prefeitura de Rio Negro e em parceria com diversas entidades. Toda a programação conta com a valiosa participação dos seguintes parceiros:

Prefeitura de Rio Negro, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, FUNDIR, Exército Brasileiro (5º RCC e 11ª BIA), Batalhão do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, Seluma/Serrana, Grupo de Escoteiros Falcão Negro, Rotary Club de Rio Negro, Ong Voz do Rio, Ong SOS Rio da Lança, Sesc Mafra, Grupo de pescadores do Rio Negro, Uninter, Arteris, AGM e demais entidades voluntárias.

A Ong Voz do Rio, por exemplo, irá colaborar no evento com a soltura de alevinos e com uma exposição de abelhas nativas sem ferrão (Encontro de Meliponicultures de Riomafra), sendo algo inédito no município.

A população pode participar e colaborar para a preservação do nosso importante rio e da natureza em geral. Para participar, os voluntários e interessados deverão comparecer ao local indicado e levar luvas grossas e sacos de lixo reforçados 100 litros, além de ir com calçado impermeável, fechado.

Às 9h será iniciado o cerimonial do evento e em seguida terá início a ação com a coleta de lixo nas margens do rio e a soltura de alevinos. Às 10h30 ocorrerá o plantio de mudas de espécies nativas em área do antigo aterro sanitário do município de Rio Negro.

Sobre o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

Este é um evento que acontece anualmente em todo o mundo, sempre no terceiro sábado de setembro. O movimento faz parte do World Cleanup Day® e do International Coastal Cleanup®, movimentos internacionais que já envolveram milhões de voluntários em mais de 190 países. O objetivo é mobilizar as comunidades em mutirões de limpeza e, ainda mais importante, realçar a importância das ações individuais na conservação desses ambientes.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para esta década (2021 a 2030). Trata-se de um apelo global voltado principalmente ao objetivo 14, que versa sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, protegendo as diferentes formas de vida na água.