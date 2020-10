População quer o funcionamento do serviço do Castramóvel em Rio Negro

Através de uma emenda parlamentar, a Prefeitura de Rio Negro adquiriu no mês junho um veículo ‘castramóvel’ que realizaria o procedimentos de castração de animais – cães e gatos – de famílias de baixa renda.

Os procedimentos deverão feitos de forma gratuita com o objetivo de controlar a população destes animais no município e o abandono, além contribuir com a saúde pública com a redução de casos de zoonoses, porém até o momento o mesmo ainda não entrou em funcionamento e está sendo cobrado pela população rionegrense.

O ‘castramóvel’ possui 3 salas de atendimento, sendo uma para o preparo dos animais, outra a sala cirúrgica e uma de recuperação pós-cirúrgica.

Para o início dos serviços o município precisa adquirir os instrumentos e equipamentos necessários para realizar as cirurgias, assim como a contratação de um médico veterinário e auxiliares.

Na última sessão ordinária da Câmara foi apresentado um requerimento solicitando a formação de estruturação técnica e operacional, para o serviço finalmente ser colocado em funcionamento.

Na justificativa os vereadores apontaram que estão recebendo inúmeras reclamações de excesso de cães nas ruas, e como o munícipio não dispõe de local apropriado para destinação de animais é necessário a definição de equipe com veterinário e auxiliar, insumos (anestesias, anti-inflamatórios, antibióticos e instrumental cirúrgico).