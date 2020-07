População rionegrense poderá participar do plano diretor

A Câmara de Rio Negro formou uma comissão especial para avaliar a revisão do novo plano diretor do município. Composta por vereadores a comissão tem o objetivo de acompanhar as propostas sugeridas para a elaboração no novo plano diretor que deve ser votado ainda este ano na Câmara.

É o plano diretor que dá as diretrizes ao poder público e da iniciativa privada na construção de espaços urbanos na oferta de serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população.

Desta forma a comissão está recebendo propostas da comunidade em geral que podem contribuir para a elaboração do plano.

Todos podem contribuir e enviar suas propostas. O envio pode ser através de alguma entidade ou individualmente diretamente para a comissão que ser reúne todas as segundas-feiras às 17h na Câmara Municipal. As propostas também podem ser enviadas por escrito.

Devido a pandemia da Covid-19, pode ser marcado horário para atendimento.