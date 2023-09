Prazo de inscrição para o PSS de atendentes de farmácia encerra hoje (15)

Termina nesta sexta-feira (15) o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro.

Este PSS destina-se ao provimento de vagas em caráter temporário, em regime especial. O prazo de validade será de um ano a partir da data da publicação da sua homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva

01 vaga + Cadastro de reserva Carga horária semanal: 40 horas

40 horas Habilitação necessária: Ensino Médio completo + Curso de atendente de farmácia com carga horária mínima de 100 horas

ATENDENTE DE FARMÁCIA (LAGEADO DOS VIEIRAS)

Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva

01 vaga + Cadastro de reserva Carga horária semanal: 40 horas

40 horas Habilitação necessária: Ensino Médio completo + Curso de atendente de farmácia com carga horária mínima de 100 horas. Também é preciso residir na localidade de Lageado dos Vieiras ou imediações.

A remuneração será de R$ 2.108,36. As inscrições deverão ser realizadas unicamente via internet e sem taxa de inscrição. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição através do endereço eletrônico www.rionegro.pr.gov.br – “Processo Seletivo Simplificado” – disponível até o dia 15 de setembro de 2023 e encaminhar os documentos digitalizados nos campos específicos no portal.

O Edital nº 119/2023 pode ser lido na íntegra através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/processo-seletivo-simplificado-pss-2023