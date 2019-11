Prazo para o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) 2019

O Comandante do 5º Regimento de Carros de Combate solicita que todos os reservistas licenciados no período de 1º de dezembro de 2014 a 30 de dezembro de 2015, compareçam pessoalmente no Regimento situado na Avenida Deputado Ivan Ferreira do Amaral no bairro Bom Jesus, no período de 09 a 13 de dezembro de 2019, das 08h às 17h, para o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), a fim de regularizar sua situação militar.

Aqueles licenciados a partir de 1º de dezembro de 2015, poderão realizar sua apresentação no 5º RCC ou no site: www.exarnet.eb.mil.br, no período de 1º de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

Já os que não se apresentarem no período informado, estarão sujeitos a multa prevista na legislação e também ficarão em débito com o serviço militar.