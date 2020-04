Prefeito e vice de Rio Negro doarão parte de suas remunerações para a compra de materiais

Compartilhar no Facebook

Seguindo o exemplo de outros políticos do Brasil, o prefeito de Rio Negro-PR, Milton Paizani, e o vice-prefeito, James Karson Valério, anunciaram nesta quinta-feira (16) através das redes sociais que irão doar 30% de suas remunerações para a compra de máscaras e sabonetes para entregar às famílias carentes do município. “A entrega será feita o mais rápido possível”, consta no anúncio feito.

Os políticos de Rio Negro e Mafra vêm sendo cobrados pela população para que haja redução dos salários como forma de ajuda durante a pandemia do novo coronavírus.