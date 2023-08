Prefeito James é condecorado com a Medalha Exército Brasileiro

Neste Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu a Medalha Exército Brasileiro durante uma cerimônia realizada no 5º Regimento de Carros de Combate. A entrega foi feita pelo Tenente Coronel Daniel Longhi Caneppele.

A Medalha Exército Brasileiro, criada pela Portaria do Comandante do Exército nº 219, de 14 de março de 2016, destina-se a distinguir personalidades brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, bem como suas Organizações Militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.