Prefeito James recebe a visita do vice-governador do Paraná

O município de Rio Negro recebeu na última quinta-feira a visita do vice-governador do Estado do Paraná, Darci Piana. Ele foi recepcionado na Prefeitura pelo prefeito James Karson Valério, que entregou nas mãos do vice-governador importantes solicitações para o município, entre eles o “Projetos Estruturantes 2023/2024” e “Instalação Fabril em Rio Negro”, ambos com foco no desenvolvimento econômico e social de Rio Negro.

De helicóptero, o vice-governador chegou ao município acompanhado do secretário estadual das cidades, Eduardo Pimentel, e do secretário do desenvolvimento sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. No mesmo dia todos participaram do evento da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná (AMSULEP), que ocorreu no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral e reuniu diversas autoridades locais, estaduais e federais.

Darci Piana – que também é presidente da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio) e cidadão honorário de Rio Negro – é um dos responsáveis pela instalação do Sistema Sesc Senac em Rio Negro. A estrutura moderna e com investimentos superiores a R$ 13 milhões foi inaugurada em 2018. São quase quatro mil m² de construção em um terreno de 6.622 m² que foi doado pelo município em 2015.

No local funciona o Serviço Social do Comércio (Sesc) que promove qualidade de vida aos comerciários e dependentes, por meio de suas ações sociais, culturais, esportivas e de saúde. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) que gera um forte impulso na qualificação profissional por meio de seus cursos nas diversas áreas. Diversos serviços são oferecidos na unidade que impulsiona o desenvolvimento comercial e de prestação de serviços na cidade e na região.

Piana também é um dos responsáveis pela implantação do Invest Paraná em Rio Negro. Desde 2021 Rio Negro é uma cidade-polo da Invest Paraná, otimizando o atendimento local e regional para a atração de novos investimentos ao estado. Em julho daquele ano ocorreu a assinatura do termo de cooperação na presença do vice-governador Darci Piana.

A Invest Paraná é um importante instrumento de apoio a empresas locais e novos investimentos, acompanhando todas as fases do projeto com serviços de classe mundial. Atua como ponte entre governo e iniciativa privada, auxiliando no levantamento de dados, fornecimento de informações e tomada de decisões estratégicas.

Com esta ação o município de Rio Negro fica em destaque no radar nacional das oportunidades de investimentos, sendo esta mais uma ferramenta no programa de desenvolvimento econômico e social, promovendo a melhoria do ambiente de negócios, oferecendo oportunidades de geração de emprego e renda.

A parceria é fundamental para o desenvolvimento, pois melhora o ambiente de negócios e facilita a vida do empresário que deseja investir no estado, gerando investimentos que resultam na geração de emprego e renda para os rionegrenses.