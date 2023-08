Prefeito James recebe homenagem de servidores pela passagem do seu aniversário

Uma bonita homenagem foi realizada na tarde desta quinta-feira (17) para celebrar o 63º aniversário do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

Os servidores voluntariamente se organizaram e realizam um evento no Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul da Prefeitura). Além dos servidores, também estiveram presentes familiares, amigos e ex-alunos do “professor James”, como carinhosamente é chamado por muitos.

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro, Gerson Heide, leu uma bela mensagem ao prefeito, seguida da apresentação musical de Rogerio Ziehlsdorff com o seu saxofone tenor. Após o discurso emocionado do prefeito e entrega de presentes, todos puderam parabenizar o aniversariante com abraços e apertos de mãos. Um coquetel também foi preparado pelos servidores.

James Karson Valério nasceu em Rio Negro no dia 17 de agosto de 1960. É casado com Raquel Weber Valério, com quem possui um filho, Danilo Orion Valério. Além de atuar como político, foi professor e diretor por vários anos em Rio Negro e Mafra, onde marcou a vida de muitas pessoas com o seu jeito competente e afetuoso de ser, principalmente com os seus famosos “causos”.