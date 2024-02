Prefeito James se reúne com o presidente da Câmara de Vereadores

Nesta terça-feira (27), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu em seu gabinete a visita do vereador Elcio Josué Colaço, que é e o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

O encontro teve articulações focadas no planejamento estratégico em prol dos avanços do município de Rio Negro. Além disso, o encontro evidencia a boa relação que o Executivo municipal tem com o Legislativo para que importantes ações sejam realizadas em todas as áreas. Ambos os poderes buscam sempre atender as expectativas da população.