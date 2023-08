Prefeitura de Rio Negro abre credenciamento de empresas para pequenos reparos

Pintores, Pedreiros, Carpinteiros, Eletricistas, Encanadores, Jardineiro e Azulejistas podem se inscrever no Espaço Empreender

A Prefeitura de Rio Negro abriu o edital de credenciamento destinado a quem deseja prestar serviços na área de construção civil. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o comércio local caracterizado por inviabilidade de competição e permitindo o maior número de contratados, em igualdade de condições, sem exclusão entre eles atendendo ao interesse público tutelado pela administração na promoção do comércio local e garantir mão de obra qualificada no município.

O credenciamento será para empresas de pessoas jurídicas, MEIs, ME, EPP, e outras empresas que tenham interesse, com capacidade técnica para realizarem os serviços, contribuindo com o fomento da atividade comercial e econômica no município, que tenham domicílio tributário em Rio Negro-PR, para fins de prestação de serviços de tributário em Rio Negro, para fins de prestação de pequenos serviços de reparo e manutenção de Pintura (Pintor), Alvenaria (Pedreiro), Carpintaria (Carpinteiro), Instalação e Manutenção Elétrica Predial (Eletricista); Manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias (Encanador), Jardinagem (Jardineiro) e aplicação de revestimentos (Azulejista), com o objetivo de realizar manutenção, inclusive preventiva, nos prédios públicos, conforme demanda das secretarias municipais, de forma que possam atender suas finalidades e visando a melhoria dos serviços públicos ofertados aos munícipes.

Os empreendedores podem se inscrever em mais de uma categoria a depender de sua capacidade técnica. O prazo de credenciamento é de até 12 meses.

Os interessados devem entregar e protocolar a documentação elencadas no Edital de Credenciamento n°09/2023 disponível em https://bit.ly/3YbZJgh no site do município, ou no Espaço Empreender – Rio Negro Compra AQUI, na sede da Prefeitura de Rio Negro no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, do dia 20/07/2023 até o dia 20/07/2024.

Mais informações e dúvidas podem ser sanadas no WhatsApp (47) 3642-7713 ou fone (47) 3513-0926 ramal 4630.