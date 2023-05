Prefeitura de Rio Negro abre PSS para enfermeiro e médico clínico geral

A Prefeitura Municipal de Rio Negro torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Saúde.

O PSS destina-se ao provimento de vagas em caráter temporário, em regime especial, para enfermeiro e médico clinico geral. As inscrições deverão ser realizadas unicamente via internet e sem taxa de inscrição.

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição que estará disponível no portal da Prefeitura até o dia 02 de junho de 2023, bem como encaminhar os documentos digitalizados nos campos específicos.

O edital completo com todas as informações referentes a este e demais processos seletivos podem ser visualizados no portal da Prefeitura através do link direto:

https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/processo-seletivo-simplificado-pss-2023