Prefeitura de Rio Negro abrirá processo licitatório para contratação de Intérprete de Libras

A comunicação é um fator fundamental para que o ser humano possa conviver normalmente em sociedade e a Libras, Língua Brasileira de Sinais, oficial desde 2002 através da Lei n°10.436 é a ferramenta inclusiva utilizada para a interação gestual-visual com pessoas surdas ou mudas. Os intérpretes de língua surgiram devido à necessidade da comunidade surda de possuir um profissional que auxiliasse no processo de comunicação com as pessoas ouvintes.

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Rio Negro torna público o Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de Profissional Interprete de Libras. A sessão do Pregão Eletrônico nº 70/2021 ocorrerá na segunda-feira 16 de agosto às 08h30 através do Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras – UASG 987.823.

O documento completo especificando todos os passos do Pregão Eletrônico nº 70/2021 pode ser conferido na íntegra através do link bit.ly/3xy7IVV

ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIZAR:

Neste ano, o XXV Seminário de Educação teve a participação de intérprete de Libras para atendimento de uma professora da rede Municipal de Ensino, possibilitando acessibilidade para todos. Tal fato que despertou a necessidade de adaptações aos meios de atendimento a comunidade surda: a partir de agora todos os vídeos publicados em portais oficiais serão legendados, bem como as fotos e imagens de divulgação, que terão descrição de imagem atrelada a hashtag “#ParaTodosVerem”. Além da contratação de profissional intérprete, para ajudar inicialmente no acesso às reuniões e eventos da Secretaria de Educação e Assistência Social.

