Prefeitura de Rio Negro acompanha a produção agrícola e conversa com produtores

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, valoriza e apoia o agronegócio no município. Em 2022 foram vários investimentos em máquinas e equipamentos para aprimorar o atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro, por exemplo.

Para 2023 mais ações já estão em andamento. Nesta quarta-feira o prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, e o secretário de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, visitaram diversas propriedades para acompanhar a produção agrícola e conversar com os produtores.

Este feedback é importante para que a Prefeitura possa planejar ações para o fortalecimento constante do agronegócio que é tão importante para o desenvolvimento de todo o município de Rio Negro.