Prefeitura de Rio Negro adquire nova retroescavadeira

A Prefeitura de Rio Negro adquiriu uma nova retroescavadeira para a Secretaria de Obras, com foco na renovação da frota e no fortalecimento das execuções de obras no município.

A máquina foi adquirida através do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nº 906395/2020. A compra foi realizada através do Processo Licitatório nº 319/2022, na modalidade Pregão nº 112/2022.

A retroescavadeira adquirida – da marca Bobcat modelo B760 – tem como características: zero hora de uso, 4×4, motor diesel turbo, cabine fechada ROPS e FOPS. Possui ar-condicionado, iluminação noturna frontal e traseira, alarme ré sonoro, retrovisores internos e externos, ferramentais e acessórios obrigatórios por lei.

Com um longo alcance e uma área de trabalho surpreendentemente ampla, a retroescavadeira adquirida precisa ser reposicionada com menos frequência durante a operação, aumentando significativamente sua produtividade.

O modelo adquirido também possibilitará a realização de atividades noturnas, quando for preciso. O equipamento conta com oito luzes de trabalho (sendo quatro na frente e quatro traseiras) e faróis dianteiros específicos para atuação no período da noite.