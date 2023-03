Prefeitura de Rio Negro apoia o projeto Acato Butique da Uninter

O Acato Butique é um projeto da Uninter de Rio Negro, Campo do Tenente e Mafra que teve seu lançamento na última terça-feira (14) em parceria com o município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Trata-se de uma butique exclusiva para mulheres que sofrem de violência e geralmente necessitam sair de casa somente com a roupa do corpo. Dados revelam que ocorreram 1.319 feminicídios no Brasil em 2021. Em média uma mulher foi vítima desse crime a cada 7 horas.

A maioria das mulheres que sofreram violação de direitos não tem a formação na educação básica, e ainda, a renda não passa de um salário mínimo. A Uninter é uma instituição apoiadora da causa que trata da violência contra as mulheres, vindo o projeto “Acato Butique” de encontro com essa premissa.

Por que Acato? Por expressar a legítima consideração e respeito à vida dessas mulheres e pela vontade de fazer-lhes uma cortesia. Dar a essas mulheres a oportunidade de escolherem peças de vestuário, acessórios, calçados para que se sintam especiais e melhorem sua autoestima.

Durante o lançamento do projeto estiveram presentes a diretora da Uninter, Giceli Aparecida Wormsbecker, a secretária de assistência social Eliane Valério Pereira, a assistente social Jardeli Fabiane Valerio Burghardt e o grupo de mulheres que frequentam o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As mulheres do grupo tomaram conhecimento sobre o projeto, foram agraciadas com roupas da butique e com um delicioso coffee break.