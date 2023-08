Prefeitura de Rio Negro convida a população para participar de importante audiência pública

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro convida a população em geral para participar da Audiência Pública, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2023, às 10h, tendo como local o Cineteatro “Antônio Cândido do Amaral”, localizado no prédio da Prefeitura, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

O tema será a “Apresentação do Projeto de Estruturação de Programa de Parceria Público-Privada de Iluminação Pública para o município (projeto elaborado pela Fundação da Universidade Federal do Paraná – FUNPAR)”.