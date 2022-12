Prefeitura de Rio Negro divulga datas de recesso para o final de ano

A Prefeitura de Rio Negro, através do Decreto nº 93/2022, divulga o período de recesso de final de ano nas repartições públicas do município. O período será de 26 a 31 de dezembro. O Paço Municipal e as secretarias suspenderão os serviços, retornando o atendimento ao público no dia 2 de janeiro de 2023.

Não haverá recesso para órgãos da administração pública que prestam serviços considerados essenciais, como saúde (SAMU, transporte e Pronto Atendimento) e a coleta de lixo convencional, que não terá alteração no cronograma.

As coletas de galhos e entulhos estarão suspensas no período de 26/12 a 1 de janeiro. A coleta de lixo reciclável será realizada na segunda, terça e quarta-feira durante o período de recesso, das 8h às 17h.

Em caso de dúvidas ligue: (47) 3642-3280.

SAÚDE

Os serviços da Secretaria Municipal de Saúde funcionarão em regime de sobreaviso no período de 26/12 a 30/12/2022: combate a endemias, departamento de informática, departamento de compras, departamento financeiro, faturamento e auditoria, municipalização, ouvidoria, RH, saúde do trabalhador, serviço social, vigilância sanitária.

O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster ficará fechado durante o recesso. Todas as consultas do período de 26/12 a 30/12/2022 serão atendidas antes do recesso. O laboratório municipal terá atendimento presencial de 26 a 29 de dezembro das 8h às 12h. No dia 30 de dezembro estará fechado para higienização.

O CAPS terá atendimento presencial das 8h às 14h. A Casa de Saúde da Mulher e da Criança terá atendimento sobreaviso nos dias 26, 27, 28 e 30 de dezembro e atendimento presencial no dia 29/12/2022. Já a Base Covid e a Vigilância em Saúde terão atendimento das 8h às 14h nos dias 26, 27, 28, 29 e 30.

A Atenção Primária, durante o período de recesso, terá o atendimento na ESF Antônio Bossi entre os dias 26 a 30 de dezembro das 8h às 17h.

HORÁRIOS DO PARQUE

As atrações culturais e turísticas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa terão horários diferenciados neste fim de ano e início de 2023. A entrada nos locais é gratuita.

Capela, museu, presépio e oratórias:

Dia 23/12 (sexta-feira): das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Dia 24/12 (sábado): fechado

Dia 25/12 (domingo): fechado

Dia 26/12 (segunda-feira): fechado

Dia 27/12 (terça-feira): das 13h30 às 17h

Dia 28/12 (quarta-feira): das 13h30 Ã s 17h

Dia 29/12 (quinta-feira): das 13h30 Ã s 17h

Dia 30/12 (sexta-feira): das 13h30 Ã s 17h

Dia 31/12 (sábado): fechado

Dia 01/01 (domingo): fechado

Dia 02/01 (segunda-feira): fechado

Dia 03/01 (terça-feira): das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Campo, trilhas e jardins:

Dia 23/12 (sexta-feira): das 8h às 17h

Dia 24/12 (sábado): das 9h às 11h30

Dia 25/12 (domingo): fechado

Dia 26/12 (segunda-feira): das 13h às 17h

Dia 27/12 (terça-feira): das 8h às 17h

Dia 28/12 (quarta-feira): das 8h às 17h

Dia 29/12 (quinta-feira): das 8h às 17h

Dia 30/12 (sexta-feira): das 8h às 17h

Dia 31/12 (sábado): das 9h às 11h30

Dia 01/01 (domingo): fechado

Dia 02/01 (segunda-feira): das 8h às 17h

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.