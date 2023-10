Prefeitura de Rio Negro e Defesa Civil planejam o retorno seguro dos moradores para suas casas

Na manhã desta quarta-feira (18), ocorreu uma reunião de planejamento estratégico no gabinete do prefeito James Karson Valério com foco no retorno seguro das famílias desalojadas para suas casas. A reunião – realizada também de forma remota – teve a participação de membros da Defesa Civil e secretarias municipais que atuam para atender as famílias afetadas pelas inundações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Às 11h de hoje o nível do rio Negro registrado foi de 9,719 metros, de acordo com o sistema de monitoramento hidrológico da Copel; no domingo o nível ficou perto dos 11 metros. Felizmente não há previsão de chuva volumosa para esta quarta e quinta-feira e a tendência é que o nível continue baixando nos próximos dias.

Equipes da Defesa Civil, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras e empresas parceiras, estarão acompanhando as famílias que já estão retornando para suas casas após a diminuição do nível dos rios. São famílias que estavam acolhidas em casas de familiares e agora, com a diminuição do nível do rio, já podem retornar ao lar.

Análises estruturais serão realizadas pelos engenheiros para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores. Profissionais da área da saúde auxiliarão os moradores na limpeza e higienização das casas e darão todas as informações necessárias sobre os cuidados pós-enchente com relação à prevenção de doenças e presenças de animais peçonhentos que podem surgir nos terrenos, por exemplo.

As famílias que estão acolhidas nos abrigos municipais voltarão para as suas casas assim que as equipes da Defesa Civil confirmarem que é possível retornar de forma segura. Estas famílias, na maioria, são de regiões ribeirinhas do rio Negro, rio Passa Três ou de outras áreas urbanas ou rurais onde houve grandes alagamentos. Foram as primeiras famílias atendidas após o nível do rio atingir a cota que gera inundações. No total, aproximadamente 700 famílias foram atingidas pelas inundações em Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com a utilização de caminhões hidrojatos, equipes da Secretaria de Obras também estarão mobilizadas para a limpeza das ruas que não possuem mais alagamentos.

Ainda na manhã desta quarta-feira, o prefeito James Karson Valério participa de uma reunião online com o governador Carlos Massa Ratinho Junior e prefeitos de outros municípios do Paraná que foram afetados pelas inundações. O Estado deve ampliar o atendimento prestado às famílias rio-negrenses atingidas pela cheia do rio.

Desde o início das enchentes o Poder Executivo de Rio Negro tem realizado diversas ações em prol da população afetada e conta com o importante apoio de parceiros e voluntários, além da ajuda que o Estado do Paraná vem destinando ao município, como a doação de 600 cestas básicas que a Defesa Civil Estadual destinou no último final de semana. Para o período de retorno às casas, ainda será preciso obter muita ajuda para Rio Negro, principalmente para a retomada do desenvolvimento social e econômico do município.

Os cidadãos podem continuar ajudando como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Caetano, onde também há famílias acolhidas, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

Também é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária: