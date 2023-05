Prefeitura de Rio Negro é destaque no Prêmio Inovacidade 2023

O programa “Rio Negro Cidade Segura”, desenvolvido pela Prefeitura de Rio Negro, recebeu nesta terça-feira (23), em São Paulo-SP, o Prêmio InovaCidade durante o Smart City Business Brazil Congress 2023, que é o mais importante e estratégico evento sobre cidades inteligentes da América Latina.

O InovaCidade é uma premiação de nível nacional. Para selecionar os vencedores foram feitas análises em quatro etapas levando em consideração a eficiência e a implantação contínua dos projetos. Isso corrobora ainda mais a importância do programa Rio Negro Cidade Segura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito James Karson Valério recebeu o troféu durante o evento que foi realizado no Centro Cultural São Paulo. Também participaram da cerimônia os secretários municipais Lisandro José Lorena Pinto (administração) e William Mazur (indústria e comércio).

Para o prefeito, esta conquista é de todos os rio-negrenses. “Com muita eficácia e muito merecimento o nosso projeto Rio Negro Cidade Segura foi premiado. Estamos muito orgulhos em bem representar a nossa cidade. Também parabenizando a todos os colaboradores que de uma forma ou de outra também estiveram juntos nesta conquista. Este troféu é para Rio Negro. Viva Rio Negro e viva a inovação e a tecnologia em nossa cidade”, ressaltou.

O Smart City Business Brazil Congress 2023 continua nesta quarta-feira no Pro Magno Centro de Eventos, também em São Paulo. O prefeito James participará de uma reunião que terá como tema: “Inovações na gestão municipal: soluções centradas no bem-estar das pessoas”. Vários aspectos serão apresentados e debatidos nesta reunião estratégica, que contará com a presença de prefeitos vencedores do Prêmio InovaCidade 2023.

Em 2023 foram selecionados projetos e iniciativas que mostram impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada ou Entidades da Sociedade Civil. Foram 106 projetos concorrentes no Prêmio InovaCidade, sendo 68 organizações diferentes com 32 premiados.