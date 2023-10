A maioria das ruas de Rio Negro que estavam alagadas já está com a passagem liberada para o tráfego de veículos e pedestres. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e Corpo de Bombeiros, está realizando a limpeza destas vias para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.

