Prefeitura de Rio Negro fará repasse de R$ 630 mil ao Hospital Bom Jesus

A Prefeitura de Rio Negro e a Sociedade Hospital Bom Jesus firmaram um Termo de Fomento com o objetivo de dar suporte à execução dos serviços hospitalares de baixa e média complexidade à população no âmbito do município de Rio Negro.

Através da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura fará o repasse de R$ 630 mil ao Hospital Bom Jesus que no dia 06 de agosto deste ano completará 100 anos de história. O repasse será realizado conforme cronograma de desembolso que consta no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

A formalização da parceria ocorreu na manhã da última sexta-feira (12) no gabinete do prefeito James Karson Valério com a presença de membros da diretoria do hospital e da Prefeitura.

Os recursos terão grande importância para a execução dos serviços com qualidade, atendendo o público de modo gratuito, universal e igualitário. O Termo de Fomento está amparado pela Lei Orgânica do Município de Rio Negro, Decreto Municipal nº 169/2018, Lei Federal nº 13.019/2014 e resolução CMS/RN nº 05/2024.