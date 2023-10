Prefeitura de Rio Negro mantém ações para o acolhimento das famílias atingidas pelas enchentes

Compartilhar no Facebook

Com as chuvas intensas, desde a quarta-feira (04) a Prefeitura de Rio Negro e a Defesa Civil estão mobilizadas para atender a população. Famílias foram orientadas a saírem das áreas de risco como precaução. Essa ação foi importante para evitar prejuízos maiores e garantir, acima de tudo, a segurança dos cidadãos.

Em vídeo o prefeito James Karson Valério falou das iniciativas e ações relacionadas ao acolhimento das famílias.

Até às 12h desta sexta-feira, haviam 13 famílias abrigadas no Ginásio de Esportes José Müller, totalizando 60 pessoas. Outras três famílias foram resgatadas no início da tarde. Já há mais de 40 famílias cadastradas para receber auxílio da assistência social, num total de 133 pessoas.

As famílias que estão abrigadas no Ginásio de Esportes José Müller estão recebendo todo o auxílio necessário, com café da manhã, almoço, janta e banho. Os animais de estimação também estão recebendo os devidos cuidados.

A população pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação em Rio Negro e colabore:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

Para as ações há o apoio de parceiros que muito colaboram voluntariamente em momentos como este. O Corpo de Bombeiros e as Organizações Militares do Exército também dão todo o auxílio necessário.