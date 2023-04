Prefeitura de Rio Negro oferece treinamentos gratuitos de futsal e vôlei

O esporte fica cada vez mais fortalecido em Rio Negro. Vários projetos são desenvolvidos no município pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

No bairro Bom Jesus, em parceria com a Associação Atlética Souza Cruz, iniciou neste mês de abril mais uma ação dentro do projeto “Esportes nos Bairros”. Trata-se dos treinamentos gratuitos voltados às crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade.

Estão sendo oferecidos treinamentos gratuitos de voleibol (masculino e feminino) e futsal (masculino e feminino). As atividades são realizadas no ginásio de esportes da Associação Atlética Souza Cruz, sendo ofertados no período matutino e vespertino, com o objetivo de oferecer uma atividade aos participantes no contraturno escolar. Aproximadamente 100 jovens participam destas duas modalidades no bairro Bom Jesus.

Na tarde desta quarta-feira (26), o vice-prefeito Alessandro von Linsingen esteve no local juntamente com o diretor de esporte do município de Rio Negro, Paulo Rogério Gaissler, e com o técnico desportivo e coordenador de programas especiais de esporte da SMEL, Eduardo Martin Pedro, para acompanhar as atividades.

PROGRAMAÇÃO:

Futsal (masculino e feminino)

Quartas-feiras das 9h às 11h e das 14h às 16h

Voleibol (masculino e feminino)

Quintas-feiras das 9h às 11h e das 14h às 16h

As inscrições gratuitas podem ser feitas no dia e horário dentro da programação.