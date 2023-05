Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro pagará a complementação do piso nacional da enfermagem seguindo os valores previstos pelo Projeto de Lei 2564/2020. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo prefeito James Karson Valério com a presença da secretária municipal de saúde Simone Gondro. Leia na íntegra o anúncio:

Hoje é um dia importante para todos os profissionais da área da enfermagem no município de Rio Negro. Estamos anunciando o pagamento da complementação do piso nacional da enfermagem. É uma conquista esperada e exigida por estes profissionais.

Rio Negro está neste momento anunciando oficialmente esse benefício para todos aqueles que cumprem a sua missão na área da saúde. A PL 2564/2020 será integralizada aqui no município de Rio Negro. Alguns ajustes estão sendo recomendados, mas o pagamento deste benefício será oportunizado neste mês de maio.

Viva esta conquista para estes grandes profissionais que fazem a diferença no município de Rio Negro, no Paraná e no Brasil. Rio Negro cumprindo os compromissos assumidos.