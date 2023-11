Prefeitura de Rio Negro realiza a manutenção de estradas

Compartilhar no Facebook

Com um planejamento estratégico, Rio Negro está retomando os trabalhos estruturais na cidade e no interior com a limpeza de vias e recuperação de ruas e estradas.

Nesta semana a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, continua realizando os trabalhos de recuperação de estradas. Muitas foram afetadas pelas chuvas volumosas do mês de outubro e início de novembro.

As equipes seguem um planejamento e realizam os serviços sempre quando há condições climáticas favoráveis, garantindo assim a qualidade das obras.