Prefeitura de Rio Negro realiza a vistoria anual dos veículos de transporte

Neste início de ano a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Fazenda, está realizando a vistoria dos veículos permissionários de táxi, além dos veículos que trabalham com aplicativos de transporte e vans escolares que atuam no município. A ação visa atender a legislação que exige a fiscalização anual dos veículos.

Após passar pelo processo de vistoria, o veículo apto recebe um selo de comunicação visual padronizado pela Prefeitura referente ao ano de 2024, que ficará colado no veículo de maneira visível aos passageiros e agentes de fiscalização.

A orientação é que a população verifique se o veículo utilizado para o serviço possui o selo no para-brisa que identifica que o veículo está habilitado. Desta forma, o serviço utilizado é legalizado, proporcionando maior conforto e segurança ao usuário.

A vistoria acontece anualmente ou quando ocorre alguma irregularidade no ve√≠culo. √Č importante para proporcionar condi√ß√Ķes adequadas e seguras aos passageiros e aos motoristas. Todos os equipamentos do ve√≠culo s√£o vistoriados, desde a parte el√©trica, mec√Ęnica, asseio, visual, pneus, faixa obrigat√≥ria, luminoso e condi√ß√Ķes gerais, objetivando assegurar a seguran√ßa de todos.

REGULAMENTAÇÃO

Rio Negro √© o √ļnico munic√≠pio da regi√£o que j√° regulamentou o servi√ßo de transporte por aplicativos. Atualmente sete empresas do ramo atuam em Rio Negro.

A Lei Municipal n¬ļ 3.230/2022 tem como objetivo regulamentar a presta√ß√£o de servi√ßo de transporte remunerado privado de passageiros previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunica√ß√£o no Munic√≠pio de Rio Negro, assegurando a isonomia, a livre concorr√™ncia e transpar√™ncia de servi√ßos de compartilhamento de ve√≠culos, de forma a garantir seguran√ßa e confiabilidade, conforme as diretrizes da Lei Federal n¬ļ 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Pol√≠tica Nacional de Mobilidade Urbana.

De acordo com o Artigo 22, a explora√ß√£o da atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos na referida lei caracterizar√° transporte ilegal de passageiros ou concorr√™ncia desleal, conforme Lei Federal n¬ļ 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e Lei Federal n¬ļ 13.640, de 26 de mar√ßo de 2018.