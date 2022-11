Prefeitura de Rio Negro realiza aprimoramentos constantes nas vias públicas

Através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a Prefeitura de Rio Negro realiza constantes aprimoramentos nas vias públicas.

Nesta semana houve o aperfeiçoamento das sinalizações horizontais e das faixas de pedestres visando a segurança dos munícipes. Manutenções como estas são constantes e geram melhorias na mobilidade urbana.

Além disso, os canteiros de flores instalados nas vias municipais deixam a cidade cada vez mais colorida, cheirosa e formosa para todos os rio-negrenses e visitantes.

Recentemente os canteiros do município foram embelezados com o plantio de Repolho Ornamental e Calêndula, entre outras plantas. As mudas são plantadas de acordo com o espaço, estação e ambiente adequados, tornando nossas praças e áreas públicas mais bonitas.