Prefeitura de Rio Negro realiza homenagem aos aposentados do serviço público

A Prefeitura Municipal de Rio Negro realizou na manhã de hoje, 25 de fevereiro, uma homenagem aos aposentados dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. O intuito é prestar o devido reconhecimento a estes servidores que dedicaram anos de suas vidas ao desenvolvimento da cidade. Na ocasião foram homenageados: Anete Aparecida John da Silva Leite, Angela Aparecida Ruthes Elias, Carla Aparecida Evers Rauen Pinto Cordeiro, Celia Daniel, Jorge Mendes Maurer, Salete Novak Fuchs, Terezinha Schafhauser Plonkoski.

Durante a homenagem o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, destacou o quão importante foi a dedicação de cada um destes servidores, agora aposentados, para o desenvolvimento de Rio Negro. “A certeza de ter cumprido o seu dever e como se refere o certificado conferido a todos vocês: ter honrado com sua missão, muito nos engrandece. Desejo que este recomeço seja de grandes conquistas, que todos vocês possam aproveitar este momento com alegria e vigor”, afirmou. O prefeito James também reiterou que a partir desta data todos aposentados receberão em sua despedida o agradecimento devido.

Na ocasião todos receberam o certificado “Honra a quem tem honra” da Prefeitura Municipal e uma caneca personalizada da Associação dos Servidores Públicos de Rio Negro – ASSERINE. A solenidade contou apenas com os homenageados e alguns convidados, respeitando os protocolos de prevenção a Covid-19 e as medidas de distanciamento social, sendo realizada no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, cuja capacidade é de 180 lugares.