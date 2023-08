Prefeitura de Rio Negro realiza importante obra no parque ecoturístico

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está realizando uma importante obra no Espaço Cristina Henning Weber, que é o Anexo II do Palácio Seráfico, atual sede da Prefeitura e Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

A obra consiste na manutenção do telhado dos banheiros localizados nesta edificação. O espaço fica localizado próximo ao campo principal do parque. A necessidade da obra é devido à cobertura existente ter sido danificada pela ação do tempo.

A reforma da cobertura dará maior qualidade e segurança aos usuários e manterá as características arquitetônicas históricas do local. O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa recebe com frequência mais de dois mil visitantes por final de semana. Além disso, a manutenção é essencial para evitar problemas como vazamentos, infiltrações e danos estruturais.

A empresa FHM Engenharia Ltda é a responsável pelo serviço que foi contratado através do Processo Licitatório nº 203/2023 na modalidade Pregão Eletrônico nº 48/2023. As obras devem ser concluídas até o mês de outubro deste ano.