Prefeitura de Rio Negro realiza palestras sobre proteção animal em escolas

A proteção animal deve ser estimulada desde a infância. Partindo deste princípio, a Prefeitura de Rio Negro está realizando palestras educativas em escolas com o objetivo de conscientizar as crianças e adolescentes sobre o abandono de animais e suas consequências, zoonoses, os direitos dos animais e deveres do tutor (guarda e posse responsáveis), entre outros assuntos importantes.

O foco é sensibilizar os alunos quanto à causa animal, visando despertar uma afetividade entre humanos e animais. A responsável por levar todo o conhecimento aos estudantes é a médica veterinária Patrícia Dequech da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro. “Temos que conscientizar os alunos sobre o abandono dos animais e a importância de combater isso, pois não gera problemas apenas para os seres não humanos. Também gera problemas de saúde pública. As escolas são ambientes perfeitos para levar esse conhecimento”, comentou a médica veterinária.

Durante as ações nas escolas os alunos também receberam uma cartilha que foi desenvolvida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST) e pelo Instituto Água e Terra (IAT) do Estado do Paraná.

As palestras foram realizadas na Escola Estadual Alvino Schelbauer, Escola Estadual Inácio Schelbauer e no Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Ovande do Amaral em turmas do ensino fundamental e médio. Aproximadamente mil alunos assistiram a apresentação e receberam a cartilha. Os alunos interagiram com a palestrante respondendo e realizando questionamentos sobre problemas com animais de estimação em suas casas. Mais palestras serão realizadas neste mês.

CARTILHA

A cartilha possui a história ilustrada “Mila e os animais de companhia” com informações sobre adoção de animais, tutela responsável, importância de manter a vacinação dos animais sempre em dia para evitar zoonoses (doenças que podem ser transmitidas entre seres humanos e animais).

Os animais de companhia, também conhecidos como animais de estimação ou “pets” têm ganhado cada vez mais espaço nas famílias brasileiras. Em razão disso o termo família multiespécie, que indica família formada por pessoas e animais, vem sendo usado com mais frequência. Cães e gatos são os preferidos. Estimativas do IBGE mostram que há mais cães do que crianças nos lares brasileiros. Esses animais desempenham um papel fundamental durante todas as etapas da vida humana, ajudando no desenvolvimento cognitivo de crianças, oferecendo apoio emocional e companhia para idosos, entre tantos outros benefícios. Muitos animais são bem cuidados por seus tutores e, inclusive, considerados membros da família.

Entretanto, ainda existem muitos animais vivendo em condições de maus-tratos. Em alguns casos, por estar incluído no contexto familiar, o animal sofre juntamente as consequências da vulnerabilidade social em que a família se encontra.

Dessa maneira, a educação para a tutela responsável é um dos pilares de maior relevância para que haja mudança de pensamentos e hábitos que irão proporcionar melhora nas condições de vida desses animais.

PROGRAMA CASTRAPET

Em setembro de 2021, o Estado do Paraná realizou castrações gratuitas de cães e gatos para a população de baixa renda em Rio Negro. Em contrapartida a Prefeitura deveria realizar a impressão e a divulgação das cartilhas, mas fez muito mais que isso com a realização das palestras nas escolas com a iniciativa da profissional Patrícia Dequech, com o apoio da equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Rio Negro fez parte do segundo ciclo do Programa CastraPet. Nesta etapa foram atendidos 80 municípios com recursos de R$ 2,5 milhões, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares. O primeiro ciclo atendeu 15 mil animais em 45 municípios, com investimentos de R$ 2,4 milhões.

O evento contou com uma estrutura formada por médicos veterinários, auxiliares e organizadores, através da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná em parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro.

O Programa CastraPet Paraná foi desenvolvido visando o bem-estar animal e humano e trabalhando na prevenção de zoonoses envolvendo o meio ambiente. Além de prevenir doenças, como câncer, outro objetivo do programa é evitar o controle de nascimento de cães e gatos, o que pode provocar maus-tratos, como abandono dos animais.

Após a cirurgia, os tutores também foram orientados sobre os cuidados pós-cirúrgicos. Receberam remédios, como antibióticos, para a recuperação do animal e atendimento médico veterinário.